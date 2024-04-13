Курган, 13 апреля, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Жители села Бараба в Курганской области должны срочно эвакуироваться из-за приближения паводковых вод. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

Донат Сорокин/ТАСС

«Паводок подходит к населённому пункту Бараба. Это уже совсем рядом с Курганом. Земляки, необходимо срочно эвакуироваться», — написал глава области в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее Шумков сообщил, что сверхнормативные сбросы воды в реке Тобол не прекращаются и, если эта постоянно пополняемая масса придёт в Курган, правобережная часть города будет подтоплена либо затоплена.

В случае превышения уровня воды или прорыва дамбы под угрозой подтопления или затопления может оказаться и центральная часть города, отметил глава региона.

Сложная ситуация складывается и в других районах области, подчеркнул Шумков, призвав жителей выполнять рекомендации властей и эвакуироваться.

Днём ранее дорога к селу Каминскому в Курганской области была отрезана паводковыми водами.

Вместе с тем глава МЧС Александр Куренков ранее рассказал, что причинами сильного весеннего половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки. В наибольшей степени пострадали от паводка Оренбургская, Курганская и Тюменская области, заявляло министерство.

В пострадавших регионах наблюдается положительная динамика паводковой обстановки, сообщило МЧС 13 апреля. При этом в 39 субъектах Федерации остаются подтопленными более 12 700 жилых домов и 22 000 приусадебных участков, отметило ведомство.

11 апреля на совещании по ликвидации последствий паводковой ситуации президент Владимир Путин заявил, что необходимо уже сейчас думать о восстановлении жилья и инфраструктуры в регионах, пострадавших от стихии.

Министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания с президентом отметил, что деньги на восстановление пострадавших от паводка регионов будут незамедлительно выделены. Эти средства есть в резервном фонде, сказал министр.