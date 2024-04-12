Курган, 12 апреля, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Дорога к селу Каминское в Курганской области отрезана паводковыми водами, сообщает 12 апреля «РИА Новости».

Евгений Кузьмин/РИА Новости

Отмечается, что на въезде дежурят медики и спасатели.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор региона Вадим Шумков информировал, что в Каминском ухудшается ситуация с паводком, за ночь уровень воды вырос на 140 см. Он напомнил, что в населённом пункте проводится эвакуация и призвал земляков заранее покидать жилище с документами, ценными вещами и домашними животными.

Днём ранее сообщалось, что уровень воды в реке Тобол в Кургане может превысить отметку в 11 метров. По словам Шумкова, эвакуацией и оповещением граждан занимаются 1200 человек. В первую очередь нужно вывезти жителей, имущество потом можно восстановить, а ущерб — компенсировать, добавил он.

Власти Курганской области ранее ввели режим ЧС регионального масштаба. По прогнозу, на территории области могут быть затоплены 62 населённых пункта, а в зону ЧС попасть более 18 тысяч человек. Приход большой воды в Курган ожидается 11–14 апреля. Более 6000 жителей области уже эвакуированы.

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин прибудет в Курган 12 апреля для предварительной оценки ситуации с паводком.

В МЧС РФ заявили, что наиболее сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Причинами сильного весеннего половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки, уточнял глава ведомства Александр Куренков.