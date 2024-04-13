Москва, 13 апреля, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Российские средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью, сообщили 13 апреля в Министерстве обороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

«Около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля Минобороны РФ информировало, что силы противовоздушной обороны в районе 10:00 мск уничтожили пять украинских беспилотников над Белгородской областью. Перед этим оборонное ведомство доложило об уничтожении пяти дронов ВСУ в ночь на 12 апреля.

Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что в Белгороде два человека пострадали при атаке украинского беспилотника: у одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у второго — осколочные ранения верхней и нижней конечностей.