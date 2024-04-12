Москва, 12 апреля, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

РИА Новости

«Около 10:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», — сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны сообщило об уничтожении пяти дронов ВСУ в ночь на 12 апреля.

В этот же день губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об отражении атаки БПЛА. Глава региона отметил, что последствия на земле уточняются.

ВСУ 10 апреля сбросили с беспилотника взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района Курской области. В результате атаки погибли три человека, из них двое — дети.