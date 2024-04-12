Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Крупная строительная компания Glorax готова инвестировать 50 млрд рублей в развитие территории Апраксина двора в центре Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM 2 Апраксин двор

«Планируется реконструировать полностью Апраксин двор <…> Надеемся, что приступим к реализации проекта в партнерстве с компанией КЦ «Питер» в следующем году», — сказал изданию «Новый проспект» владелец GlorаХ Андрей Биржин.

Осуществить реконструкцию планируется по модели комплексного развития территории.

Как напоминает издание, еще в 2017 году Совет по сохранению культурного наследия Петербурга утвердил концепцию реновации объекта, затем был выбран стратегический инвестор — КЦ «Питер», который является крупнейшим собственником помещений Апраксина двора. Но работы так и не начались.