Вашингтон, 13 апреля, 2024, 00:38 — ИА Регнум. Власти США ввели запрет на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения. О расширении санкций сообщается в опубликованном 12 апреля приказе Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) американского минфина.

Aleqt.com Никель

«Импорт и ввоз в США алюминия, меди и никеля российского происхождения, за исключением случаев, предусмотренных законом или оговоренных лицензией, запрещается», — сказано в документе.

При этом уточняется, что ограничения не затрагивают медь, алюминий и никель из России, которые были произведены до 13 апреля 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении компаний из России, Китая и Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом говорится в уведомлении, размещённом в Федеральном реестре официальных документов американского правительства.

20 марта Управление по контролю за иностранными активами минфина США информировало о внесении в санкционный список двух новых российских компаний и двух физических лиц. Ограничения ввели против Агентства социального проектирования и группы компаний «Структура». Также в чёрный список внесли Илью Гамбашидзе и Николая Тупикина, связанных с этими организациями.

С 1 марта в США вступил в силу запрет на ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России.

Российская сторона неоднократно говорила о способности справиться с санкционным давлением. В феврале президент Владимир Путин отмечал, что рестрикции открыли новые возможности, для отечественных компаний открылись рынки сбыта. Путин 19 марта также призвал ФСБ поддержать компании, которым приходится сталкиваться с незаконными мерами.