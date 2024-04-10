Вашингтон, 10 апреля, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении компаний из России, Китая и Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом говорится в уведомлении, размещённом в Федеральном реестре официальных документов американского правительства.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В перечень включены три российские компании — «ОДК-СТАР», «Дельта аэро» и «Аэросила», а также шесть компаний из Китая, ещё две — из ОАЭ.

Входящее в структуру минторга США бюро по вопросам промышленности и безопасности утверждает в документе, что указанные организации, по оценке американского правительства, действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики США.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта Управление по контролю за иностранными активами минфина США сообщило о внесении в санкционный список двух новых российских компаний и двух физических лиц. Ограничения ввели против Агентства социального проектирования и группы компаний «Структура». Также в чёрный список внесли Илью Гамбашидзе и Николая Тупикина, связанных с этими организациями.

В конце февраля минфин США ввёл новые санкции, под которые попали 26 юридических лиц в 11 странах, а также компании из Китая, ОАЭ и Сербии. С 1 марта в США вступил в силу запрет на ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России.

Российская сторона неоднократно говорила о способности справиться с санкционным давлением. В феврале президент Владимир Путин отмечал, что рестрикции открыли новые возможности, для отечественных компаний открылись рынки сбыта. Путин 19 марта также призвал ФСБ поддержать компании, которым приходится сталкиваться с незаконными мерами.

В свою очередь МИД России заявлял, что новые санкции против Москвы не останутся без ответа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ведённые Западом антироссийские санкции не работают, а Москва превращает их в дивиденды. Как уточнил представитель Кремля, эти дивиденды, в частности, выразились в виде активизации работы по освоению новых технологий и внедрению их в производство.