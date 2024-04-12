Киев, 12 апреля, 2024, 22:49 — ИА Регнум. Украинское правительство ведёт переговоры с союзниками о выделении ВСУ двух батарей системы противовоздушной обороны Patriot и одной SAMP-T. Решение пока не принято, оно полностью зависит от США, заявил в интервью на телеканале «1+1» ведущей Алле Мазур министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Все батареи Patriot зависят в конце концов от решения США, потому что это американская система. Мы точно знаем, где и что расположено. <…> И, в принципе, если бы была сейчас готовность стран, где они расположены, их нам передать, то это был бы вопрос недели, и мы бы их получили», — добавил Кулеба.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта Дмитрий Кулеба во время интервью газете Politico дошёл до ругательств, жалуясь на нехватку средств ПВО у Украины. Он потребовал дать Киеву «чёртовы Patriot». По его словам, если бы Киев имел достаточно систем ПВО, власти смогли бы защитить экономику от разрушения.

Президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой и главой киевского режима Владимиром Зеленским отказал в передаче системы ПВО Patriot для ВСУ.

Военный эксперт Bild Юлиан Рёпке 11 апреля заявил, что у ВСУ закончились ракеты для Patriot, Iris-T и большинства других систем ПВО. При этом у союзников на складах сотни систем и тысячи ракет, добавил он.

Российские военные уничтожили несколько поставленных на Украину американских зенитных ракетных комплексов Patriot, написал 7 апреля британский журнал The Economist. При этом количество уничтоженных ЗРК не уточнялось.