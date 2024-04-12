Киев, 12 апреля, 2024, 05:08 — ИА Регнум. Власти Польши не смогут передать системы ПВО Patriot украинской армии. Об этом сообщил президент страны Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Трансляцию вёл украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

Журналист спросил, почему Евросоюз, члены которого имеют около 100 комплексов Patriot, не может передать Киеву запрашиваемые ею семь систем.

«У Польши сейчас нет систем ПВО Patriot, мы только начинаем устанавливать их. Фактически сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели», — пояснил Дуда.

Польский лидер добавил, что в стране на данный момент развернуты американские комплексы Patriot.

Науседа также заявил, что у Литвы нет ни одной системы Patriot, одна батарея этого ЗРК из Нидерландов была временно развёрнута в стране для тренировок.

Как сообщало ИА Регнум, запасы Германии по системам ПВО Patriot для возможной передачи их Киеву исчерпаны, Берлин с союзниками прорабатывает возможности приобрести системы ПВО у третьих стран, призналась 9 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

У ВСУ закончились ракеты для Patriot, Iris-T и большинства других систем ПВО, заявил 11 апреля военный эксперт Юлиан Рёпке.

В глазах главы киевского режима Владимира Зеленского виден страх из-за неудач ВСУ на поле боя, он видит, что страна полностью находится в обороне, так считает бывший главный редактор немецкой газеты Welt Вольфрам Ваймер.