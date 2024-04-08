Лондон, 8 апреля, 2024, 04:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили несколько американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, поставленных на Украину Соединёнными Штатами Америки. Об этом 7 апреля сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

«Россия уничтожила некоторые из поставленных Западом систем ПВО Patriot, которые Украина использовала для защиты таких городов, как Харьков», — говорится в материале.

При этом не уточняется, какое точное количество ЗРК было уничтожено.

Высокопоставленный чиновник, отвечающий за функционирование находящегося под контролем ВСУ Харькова, в беседе с The Economist обвинил западных союзников в недостаточной помощи. По его словам, если бы Запад предоставил Украине более мощные системы ПВО или истребители F-16, Киев смог бы сократить ущерб, который Вооружённые силы России наносят украинской военной инфраструктуре.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что применяемые российскими военными управляемые авиабомбы регулярно уничтожают позиции ВСУ и наносят огромный ущерб военной инфраструктуре. По мнению Кулебы, единственным способом противодействия таким ударам является сбивание несущих эти боеприпасы бомбардировщиков. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал критическим момент, который переживают Вооружённые силы Украины из-за нехватки вооружений и задержек западных поставок. Он также указал на неспособность украинских войск сбивать российские управляемые планирующие авиабомбы и потребовал больше ракет для американских ЗРК Patriot.

Российская сторона неоднократно предупреждала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для украинских войск, являются законной целью Вооружённых сил России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что поставки вооружений никак не изменят ход специальной военной операции, а только истощат ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.