Киев, 26 марта, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Украина нуждается в большем количестве зенитных ракетных комплексов Patriot для укрепления противовоздушной обороны. Об этим заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба и, выругавшись, потребовал их от стран Запада в интервью изданию Politico.

Sebastian Gollnow/Global Look Press

«Дайте нам чёртовы Patriot», — заявил он.

Также Кулеба отметил, что если бы у Киева было достаточно систем ПВО, власти смогли бы защитить не только жизни украинцев, но и экономику от разрушения.

Как передавало ИА Регнум, в этом же интервью Кулеба заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) теряют позиции на фронте из-за планирующих российских авиабомб.

«Такую бомбу не заглушить. Она просто падает на тебя и уничтожает всё», — пожаловался он.

Дмитрий Кулеба добавил, что ВСУ никак не могут противостоять такому виду российского оружия, от которого невозможно спрятаться.

Ранее глава внешнеполитического ведомства призвал страны НАТО возобновить тренировки ВСУ на территории Украины. Он высказал такое мнение во время встречи с главой Военного комитета Североатлантического альянса адмиралом Робом Бауэром.

Тогда же Кулеба в очередной раз призвал Запад нарастить военную помощь киевскому режиму.