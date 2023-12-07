Москва, 7 декабря, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Иностранный бизнес хочет работать в России, несмотря на давление, которое оказывают на этих предпринимателей чиновники западных стран, заявил 7 декабря президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум

Общее число иностранных компаний, работающих в России, не только не сокращается, но даже растёт — за период с марта 2022 по ноябрь 2023 года этот показатель увеличился почти на 1500, сказал глава государства.

«С начала марта 2022 года по ноябрь текущего года количество зарубежных компаний в России, вот хочу на это обратить внимание, несмотря на всё давление политических лиц Запада, вот количество зарубежных структур, бизнес-структур, работающих в России, не сократилось. Вот представляете, я сам с удивлением обнаружил, когда вот материал посмотрел: увеличилось», — заявил президент.

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Работать с Россией и в России было выгодно прежде, выгодно сейчас и будет выгодно в будущем, подчеркнул президент.

«Знаете, можно сколько угодно бросаться громкими лозунгами, угрозами в наш адрес, но, в конце концов, это дело некоторых западных политиков, которые намереваются отменить Россию. Но вся эта шумиха не в состоянии отменить непреложный факт: работать с Россией и в России выгодно. Было выгодно, сейчас выгодно и будет выгодно», — сказал Владимир Путин.

Инвестиции в Россию нарастают, и нужно поддержать деловую активность и доступность ресурсов для бизнеса, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, президент в своём выступлении также заявил, что действия западных политиков разрушают систему экономических отношений, которая складывалась десятилетиями. Европейские юрисдикции прежде считались «тихими гаванями», но перестали быть таковыми, поскольку теперь там действует принцип «свой — чужой», отметил президент. Запад пытается искусственно сдержать рост «глобальной периферии», которую он привык использовать как свою колонию, подчеркнул Владимир Путин.

Мировые экономические отношения меняются — на смену модели глобализации приходит новая многополярная модель, сказал также президент. Россия выступает за реально демократическую модель развития глобальной экономики, в то время как США стремятся эксплуатировать все страны мира, включая своих союзников, подчеркнул Путин.