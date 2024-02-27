Москва, 27 февраля, 2024, 22:25 — ИА Регнум. Санкции повлияли на Россию, но по итогам 2023 года экономика, реальные доходы населения и инвестиции выросли. Об этом «РИА Новости» рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Виталий Аньков / РИА Новости

«Экономика выросла, и реальные доходы населения выросли на 5,4%, инвестиции растут на 10,5%. Поэтому западники вводят санкции, а нам надо идти своим путём. Караван идёт своей дорогой. Если проводить ответственную макроэкономическую политику, то и санкции будут иметь минимальное влияние», — сказал глава Минфина.

Силуанов напомнил, что против России уже вводили несколько санкционных пакетов, но правительству главное проводить свою собственную, ответственную политику, это и делается.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля Совет Евросоюза утвердил 13-й пакет антироссийских санкций, опубликовав перечень из 106 физических и 88 юридических лиц, попавших под ограничения. Рестрикции введены из-за деятельности, якобы подрывающей или угрожающей «территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Они направлены на ограничение доступа России к компонентам для беспилотников. В чёрный список попали не только отечественные компании, но и юридические лица из Китая, Турции, Казахстана, Шри-Ланки, Сербии, Таиланда, которые якобы обходят действующие антироссийские санкции.

В этот же день американский президент Джо Байден объявил, что США вводят против России более 500 новых санкций. Он связал этот шаг с тем, что РФ ведёт специальную военную операцию.

Введение нового пакета санкций ЕС против России бьёт и по экономике Запада, отреагировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, экономика России не только продемонстрировала свою устойчивость, она адаптировалась к ограничениям и продолжает своё развитие.