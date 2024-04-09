Брюссель, 9 апреля, 2024, 22:57 — ИА Регнум. Членам Евросоюза всё труднее даются переговоры на тему новых антироссийских санкций. Скорее всего, очередной пакет будет затрагивать лишь попытки противодействия российским мерам по преодолению санкционного давления, заявил первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис перед фракцией социалистов и демократов в Европарламенте.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы начали подготовку 14-го пакета санкций, который намерены согласовать весной. Он должен включить большой список ограничений с сильным уклоном на борьбу против обхода санкций — в морском секторе, к примеру, Россия продолжает пытаться нарушать ценовой потолок на экспорт своей нефти», — сказал он.

Вице-премьер ЕК признал, что доступное пространство для согласования новых рестрикций становится всё более ограниченным, дискуссия между странами — членами ЕС становится всё более затруднительной.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта британская газета Daily Mail со ссылкой на опрошенных экспертов написала, что российская экономика демонстрирует стабильный рост, несмотря на западные санкции, которые открыли для Москвы дорогу к новым экономическим партнёрствам. Эксперты высказали обеспокоенность в связи с тем, что в дальнейшем европейские страны будут продолжать слабеть в экономическом плане и станут больше зависимы в этом вопросе от США. Специалист по экономическим войнам Королевского колледжа Лондона Ксения Киркхэм подчеркнула, что государства Европы «выстрелили себе в ногу», заставив Россию уйти от механизмов контроля Запада, это сделало её ещё более самостоятельной.

По итогам 2023 года экономика России, реальные доходы населения и инвестиции выросли, санкции не повлияли на РФ, заявил министр финансов Антон Силуанов. Против России уже вводили несколько санкционных пакетов, но правительству главное проводить свою собственную, ответственную политику, это и делается, заявил глава Минфина.

Президент России Владимир Путин 7 декабря 2023 года отметил, что многим иностранным компаниям невыгодны западные санкции. Глава государства добавил, что, несмотря на санкционные меры, число работающих в России зарубежных компаний не сокращается, а растёт.