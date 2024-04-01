Лондон, 1 апреля, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Экономика России показывает стабильный рост, несмотря на западные санкции, которые открыли для Москвы дорогу к новым экономическим партнёрствам. Об этом 31 марта написала британская газета Daily Mail со ссылкой на опрошенных экспертов.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Усилия стран Запада по заморозке активов, исключению российских банков из мировых платёжных систем и прекращению торговли лишь толкнули Россию к укреплению связей с другими международными партнёрами, в том числе с Китаем и Ираном», — отмечается в публикации.

По словам автора материала, эксперты высказали обеспокоенность в связи с тем, что в дальнейшем страны Европы будут продолжать слабеть в экономическом плане и станут больше зависть в этом вопросе от США.

Как отметил профессор международных отношений в колледже Гамильтона (США) Алан Кафруни, отказ европейских стран от российской нефти нанёс ущерб только их собственной экономике.

В свою очередь специалист по экономическим войнам Королевского колледжа Лондона Ксения Киркхэм указала на то, что государства Европы «выстрелили себе в ногу», заставив Россию уйти от механизмов контроля Запада, что сделало её ещё более самостоятельной.

Эксперт уточнила, что чрезмерная уверенность западных стран в том, что введённые ими санкции будут соблюдать, приведёт к подрыву самих механизмов санкционных мер — гегемонии доллара и контроля над цепочками поставок.

«Изоляция России — это миф», — признала она.

Как сообщало ИА Регнум, немецкий журналист Вольфганг Мюнхау 31 марта заявил, что экономика ФРГ переживает серьёзный кризис, который становится общеевропейским, потому что другие страны Евросоюза интегрированы в немецкие цепочки поставок, а бюджет ЕС зависит от взносов Германии. По его словам, наблюдавший в немецкой экономике спад после начала российской спецоперации и введения Западом санкций только усилился.

Ранее в этот ж день американская газета The New York Times написала, что французские фермеры пожаловались, что украинский конфликт и санкции против России их уничтожают. Они также указали на то, что бессмысленно спорить о способах экологичного ведения сельского хозяйства, когда аграрии не могут зарабатывать себе на жизнь.

Президент России Владимир Путин 7 декабря 2023 года заявил, что многим иностранным компаниям невыгодны западные санкции. Глава государства отметил, что, несмотря на санкционные меры, число работающих в России зарубежных компаний не только не сокращается, но и, напротив, растёт.