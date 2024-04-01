В Британии признали неэффективность санкций против российской экономики
Daily Mail: российская экономика укрепляется, несмотря на санкции Запада
Лондон, 1 апреля, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Экономика России показывает стабильный рост, несмотря на западные санкции, которые открыли для Москвы дорогу к новым экономическим партнёрствам. Об этом 31 марта написала британская газета Daily Mail со ссылкой на опрошенных экспертов.
«Усилия стран Запада по заморозке активов, исключению российских банков из мировых платёжных систем и прекращению торговли лишь толкнули Россию к укреплению связей с другими международными партнёрами, в том числе с Китаем и Ираном», — отмечается в публикации.
По словам автора материала, эксперты высказали обеспокоенность в связи с тем, что в дальнейшем страны Европы будут продолжать слабеть в экономическом плане и станут больше зависть в этом вопросе от США.
Как отметил профессор международных отношений в колледже Гамильтона (США) Алан Кафруни, отказ европейских стран от российской нефти нанёс ущерб только их собственной экономике.
В свою очередь специалист по экономическим войнам Королевского колледжа Лондона Ксения Киркхэм указала на то, что государства Европы «выстрелили себе в ногу», заставив Россию уйти от механизмов контроля Запада, что сделало её ещё более самостоятельной.
Эксперт уточнила, что чрезмерная уверенность западных стран в том, что введённые ими санкции будут соблюдать, приведёт к подрыву самих механизмов санкционных мер — гегемонии доллара и контроля над цепочками поставок.
«Изоляция России — это миф», — признала она.
Как сообщало ИА Регнум, немецкий журналист Вольфганг Мюнхау 31 марта заявил, что экономика ФРГ переживает серьёзный кризис, который становится общеевропейским, потому что другие страны Евросоюза интегрированы в немецкие цепочки поставок, а бюджет ЕС зависит от взносов Германии. По его словам, наблюдавший в немецкой экономике спад после начала российской спецоперации и введения Западом санкций только усилился.
Ранее в этот ж день американская газета The New York Times написала, что французские фермеры пожаловались, что украинский конфликт и санкции против России их уничтожают. Они также указали на то, что бессмысленно спорить о способах экологичного ведения сельского хозяйства, когда аграрии не могут зарабатывать себе на жизнь.
Президент России Владимир Путин 7 декабря 2023 года заявил, что многим иностранным компаниям невыгодны западные санкции. Глава государства отметил, что, несмотря на санкционные меры, число работающих в России зарубежных компаний не только не сокращается, но и, напротив, растёт.