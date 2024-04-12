Москва, 12 апреля, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Первый пуск многоразовой ракеты-носителя среднего класса «Амур-СПГ» запланирован на 2030 год. Об этом 12 апреля сообщил журналистам вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что над созданием ракеты «Амур-СПГ» работает самарский Ракетно-космический центр «Прогресс».

«Данный проект реализуется с применением новых организационных подходов и технологических принципов, что позволит существенно снизить себестоимость изделия, а также проектируется под заданную стоимость пусковой услуги. Планируемая дата пуска — 2030 год», — сказал Мантуров.

Он добавил, что работы на космодроме Восточный по созданию космического ракетного комплекса сверхтяжёлого класса запланированы на 2025–2035 годы. По предварительным оценкам, объём финансирования составит около 600 млрд рублей.

Также Мантуров рассказал, что сейчас отечественная орбитальная группировка насчитывает в своём составе более 240 космических аппаратов. До конца 2024 года планируется запуск ещё более 100 спутников.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля запущенный ракетой-носителем тяжёлого класса «Ангара-А5» разгонный блок «Орион» вывел испытательную полезную нагрузку на геостационарную орбиту. В «Роскосмосе» отметили, что таким образом полностью выполнена основная задача первого пуска в рамках лётно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса «Амур» с ракетами «Ангара» на космодроме Восточный.

Ракета-носитель тяжёлого класса «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с третьей попытки совершила первый пуск с космодрома Восточный. Старт состоялся в 12:00 мск. Через 12 минут 26 секунд разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов отметил, что запуск «Ангары-А5» с разгонным блоком «Орион» ознаменовал новую веху для космодрома Восточный. По его словам, для обеспечения безопасности ракеты, которой в 2028 году предстоит выводить в космос пилотируемый корабль, придётся ещё много работать.