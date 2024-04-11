Москва, 11 апреля, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Запущенный ракетой-носителем тяжёлого класса «Ангара-А5» разгонный блок «Орион» вывел испытательную полезную нагрузку на геостационарную орбиту. Об этом сообщили журналистам в «Роскосмосе».

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Сегодня разгонный блок «Орион», запущенный первой ракетой-носителем «Ангара-А5» с космодрома Восточный, доставил на геостационарную орбиту испытательную полезную нагрузку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отделение испытательной полезной нагрузки от разгонного блока не предусматривалось. Теперь «Орион» с грузом уйдёт на орбиту хранения, чтобы не мешать работающим на геостационарной орбите действующим аппаратам.

В госкорпорации добавили, что таким образом полностью выполнена основная задача первого пуска в рамках лётно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса «Амур» с ракетами «Ангара» на космодроме Восточный.

Как ранее сообщало ИА Регнум, ракета-носитель тяжёлого класса «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с третьей попытки совершила первый пуск с космодрома Восточный. Старт состоялся в 12:00 мск. Через 12 минут 26 секунд разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты.

Запущенный ракетой «Ангара-А5» разгонный блок «Орион» вывел на орбиту малый спутник «Гагаринец». Аппарат формата Cubesat 3U создан российской частной компанией Avant Space и предназначен для отработки элементов служебной платформы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный подтвердил статус России как ведущей космической державы, обеспечивающей суверенитет в области пусковой космической деятельности со своей территории.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов отметил, что запуск «Ангары-А5» с разгонным блоком «Орион» ознаменовал новую веху для космодрома Восточный. По его словам, для обеспечения безопасности ракеты, которой в 2028 году предстоит выводить в космос пилотируемый корабль, придётся ещё много работать.