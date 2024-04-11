Космодром «Восточный», Амурская область, 11 апреля, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Запуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» ознаменовал новую веху для космодрома Восточный, заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов 11 апреля в ходе брифинга на космодроме.

Сергей Бобылев/РИА Новости Запуск первой лётной ракеты космического назначения «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с космодрома Восточный

Старт состоялся в 12:00 мск и прошёл штатно, разгонный блок вывел испытательную полезную нагрузку на заданную орбиту. Пуск стал первым в рамках лётно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса «Амур» с ракетами-носителями тяжелого класса «Ангара» на Восточном, отметили в пресс-службе госкорпорации.

«Для нас это были тяжёлые три дня, потому что это не телевизионное шоу и не запуск праздничного фейерверка. Это рутинная, тяжёлая работа», — подчеркнул Борисов.

По его словам, для обеспечения безопасности ракеты, которой в 2028 году предстоит выводить в космос пилотируемый корабль, придётся ещё много работать. Испытания должны выявить все недочёты перед серийными запусками. Состоявшийся пуск тяжёлой «Ангары» — всего четвёртый за десять лет.

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Как сообщало ИА Регнум, старт «Ангары-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой был запланирован на 12:00 мск 9 апреля, но был отложен на сутки. Борисов заявил, что за две минуты до возможного пуска автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока, потребовался слив топлива. Госкомиссия разрешила повторный запуск ракеты, но он тоже не состоялся из-за сбоя системы контроля запуска двигателя.

По словам руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, перенос пусков ракет-носителей — достаточно распространённая ситуация. Он отметил, что специалисты «Роскосмоса» быстро установили источники проблем.