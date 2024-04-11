Космодром «Восточный», Амурская область, 11 апреля, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Ракета-носитель тяжёлого класса «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с третьей попытки совершила первый пуск с космодрома Восточный. Трансляция велась на YouTube-канале «Роскосмоса».

Роскосмос Медиа/ТАСС

Старт состоялся в 12:00 мск. Через 12 минут 26 секунд разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты. Теперь ему предстоит доставить испытательную полезную нагрузку на орбиту.

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Как сообщало ИА Регнум, первоначально старт был запланирован на 9 апреля, в 12:00 мск, однако пуск перенесли на сутки. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что за две минуты до возможного пуска автоматика остановила процесс старта по причине сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока, потребовался слив топлива. Госкомиссия разрешила повторный запуск ракеты.

Старт «Ангары-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой наметили на 10 апреля в 12:00 мск. В результате запустить ракету с космодрома Восточный снова не получилось. Причина второй отмены старта «Ангары» связана со сбоем системы контроля запуска двигателя, сообщили в «Роскосмосе».

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев отметил, что перенос пусков ракет-носителей является достаточно распространённой ситуацией. Реакция «Роскосмоса» была быстрой, специалисты оперативно выяснили, в чём состояла проблема, подчеркнул эксперт.