Минск, 12 апреля, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Все делегации, принявшие участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран Содружества Независимых Государств (СНГ), подтвердили солидарность с народом России в связи с терактом в подмосковном «Крокус сити холле», заявил 12 апреля на пресс-конференции по итогам заседания глава МИД РФ Сергей Лавров.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Все наши коллеги подтвердили в ходе своих выступлений солидарность с Россией, с её народом перед лицом угрозы терроризма, в том числе в связи с отвратительным террористическим актом в «Крокус сити холле», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на подмосковный «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли зрительный зал. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. Пострадал 551 человек.

Директор ФСБ Александр Бортников 27 марта заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след.

Следственный комитет, в свою очередь, 8 апреля информировал, что продолжает устанавливать исполнителей, пособников и организаторов теракта в «Крокус Сити Холле». В ведомстве отметили, что следствие получило значимые данные о подготовке террористов, которые могут свидетельствовать об их связи со спецслужбами Украины.

Президент России Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич 1 апреля на специальном заседании постоянного совета организации, на котором представил информацию о теракте в Подмосковье, заявил, что некоторые страны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), включая Украину, не стали выражать соболезнования РФ в связи с терактом в «Крокусе».