Таллин, 12 апреля, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что намерен предложить парламенту страны признать Московский патриархат Русской православной церкви «террористической» организацией.

IMAGO/Scanpix Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс

«С учётом имеющегося контекста у меня как у министра внутренних дел нет другого выбора, кроме как предложить объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающим в своей деятельности терроризм», — сказал он в эфире эстонского телевидения.

По его словам, это не повлияет на прихожан и не значит, что храмы будут закрыты, но связи с Москвой будут разорваны. Кроме того, деятельность Московского патриархата по решению суда может быть запрещена в Эстонии.

Ранее Эстонская православная церковь (ЭПЦ) заявила, что не намерена разрывать канонические связи с РПЦ, поскольку исторически связана с ней.

Как сообщало ИА Регнум, комментируя предложения эстонского министра, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на логические проблемы в его заявлении, добавив, что в таком случае папа Римский «будет общаться с террористами».

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что предложение Ляэнеметса является театром абсурда, которое возвращает Эстонию в тёмные времена религиозных войн, Варфоломеевской ночи и охоты на ведьм. Он добавил, что борьба с русской церковью и русской культурой стала для эстонских властей подобием ментального наркотика, который используют для отвлечения граждан Эстонии от внутренних проблем.

в феврале власти Эстонии выдворили из страны главу Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ) митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения(Валерия Решетникова). Священнослужителю пришлось выехать из республики из-за отказа МВД продлевать ему временный вид на жительство (ВНЖ). Митрополит назвал такой шаг политически мотивированным. С его отъездом нападки на церковь не прекратились.