Таллин, 6 февраля, 2024, 07:19 — ИА Регнум. Власти Эстонии вынудили покинуть территорию этой страны главу Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ) митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения (Валерия Решетникова. — Прим. ред.). Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале кафедрального Александро-Невского собора Таллина.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Перед отъездом он провёл богослужание в этом храме. Священнослужителю пришлось выехать из республики из-за решения властей эстонского министерства внутренних дел не продлевать ему временный вид на жительство (ВНЖ).

Митрополит назвал такой шаг политически мотивированным. Евгений также направил в департамент полиции и погранохраны Эстонии свои возражения в связи с отказом продлевать ему ВНЖ. Глава ЭПЦ уточнил, что ответы от ведомств пока не поступали.

Ранее власти Эстонии объявили, что не станут продлевать вид на жительство митрополиту Евгению, поскольку считают, что он якобы представляет угрозу безопасности республики. Срок действия его документа истек 6 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля члены синода Эстонской православной церкви Московского патриархата подали ходатайство в МВД Эстонии о продлении ВНЖ митрополиту Евгению.

В середине января власти Латвии депортировали 82-летнего российского пенсионера Бориса Каткова. Мужчину приняли в Псковской области, но он решил направиться в Калининград.

Латвийские власти были недовольны тем, что пенсионер имеет пророссийские взгляды, принимает участие в российских выборах, организует мероприятия для русскоязычных граждан в Эстонии и занимается сохранением национальных традиций.