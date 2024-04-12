Москва, 12 апреля, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Предложение главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса признать Московский патриархат РПЦ террористической организацией является «театром абсурда», которое возвращает прибалтийскую республику в «тёмные времена». Об этом заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Виталий Смольников/ТАСС Владимир Легойда

По словам Легойды, предложение Ляэнеметса возвращает в Эстонию в «тёмные времена религиозных войн, Варфоломеевской ночи и охоты на ведьм».

«Любому здравомыслящему человеку очевидно, что Московский патриархат не занимается террористической деятельностью, а на территории Эстонии действует Эстонская православная церковь, которая, имея духовную связь с верующими в России, безусловно является законопослушной организацией. Данное заявление — это просто театр абсурда, в котором эстонские политики играют роли, вероятно, пытаясь вызвать симпатии у хозяина этого учреждения», — написал он в Telegram-канале.

Представитель РПЦ добавил, что борьба с русской церковью и русской культурой стала для эстонских властей подобием «ментального наркотика», который используют для отвлечения граждан Эстонии от внутренних проблем.

Легойда отметил, что церковь и вера призваны строить мосты между людьми в сложные периоды.

Как передавало ИА Регнум, ранее Ляэнеметс заявил, что намерен предложить парламенту Эстонии признать Московский патриархат «террористической» организацией. По его словам, следствием этого будет возможность через суд прекратить деятельность действующей в Эстонии церковной организации, что означает разрыв связей с Москвой.

Комментируя предложения эстонского министра, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на логические проблемы в его заявлении, добавив, что в таком случае папа Римский «будет общаться с террористами».

В феврале власти Эстонии выдворили из страны главу Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ) митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения (Валерия Решетникова). Священнослужителю пришлось выехать из республики из-за отказа МВД продлевать ему временный вид на жительство (ВНЖ). Митрополит назвал такой шаг политически мотивированным. С его отъездом нападки на церковь не прекратились.