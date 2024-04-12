Москва, 12 апреля, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса признать РПЦ «террористической» организацией.

IMAGO/Scanpix Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс

«Все признаки душевного нездоровья налицо. Но и с логикой беда: с кем же тогда, по его мнению, будет общаться папа Римский — с террористами?» — приводят «Известия» слова Захаровой.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Ляэнеметс заявил, что намерен предложить парламенту Эстонии признать Московский патриархат «террористической» организацией. По его словам, следствием этого будет возможность через суд прекратить деятельность действующей в Эстонии церковной организации, что означает разрыв связей с Москвой.

В феврале власти Эстонии выдворили из страны главу Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ) митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения (Валерия Решетникова). Священнослужителю пришлось выехать из республики из-за отказа МВД продлевать ему временный вид на жительство (ВНЖ). Митрополит назвал такой шаг политически мотивированным. С его отъездом нападки на церковь не прекратились.