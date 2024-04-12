Москва, 12 апреля, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Слова министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса о намерении признать Московский патриархат РПЦ «террористической» организацией нельзя отнести к категории умных заявлений. Об этом 12 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Вы знаете, мы не хотели бы ничего думать о таких заявлениях. В любом случае, заявление этого господина вряд ли можно отнести к категории самых умных заявлений», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Ляэнеметс заявил, что намерен предложить парламенту Эстонии признать Московский патриархат «террористической» организацией. По его словам, следствием этого будет возможность через суд прекратить деятельность действующей в Эстонии церковной организации, что означает разрыв связей с Москвой.

Комментируя предложения эстонского министра, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на логические проблемы в его заявлении, добавив, что в таком случае папа Римский «будет общаться с террористами».

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что предложение Ляэнеметса является театром абсурда, которое возвращает Эстонию в тёмные времена религиозных войн, Варфоломеевской ночи и охоты на ведьм. Он добавил, что борьба с русской церковью и русской культурой стала для эстонских властей подобием ментального наркотика, который используют для отвлечения граждан Эстонии от внутренних проблем.