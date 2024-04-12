Москва, 12 апреля, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Глава МИД Эстонии Лаури Ляэнеметс намерен предложить Рийгикогу — парламенту страны — признать Московский патриархат террористической организацией. Об этом пишет газета Postimees.

Bulkin Sergey/Global Look Press

В Эстонской православной церкви (ЭПЦ) 10 апреля заявили, что не будут разрывать канонические связи с Русской православной церковью (РПЦ), так как на церковном уровне для этого нет оснований.

«С учётом имеющегося контекста у меня как у министра внутренних дел нет другого выбора, кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающим в своей деятельности терроризм», — сказал Ляэнеметс.

Следствием этого, добавил он, будет возможность через суд прекратить деятельность церковной организации, действующей в Эстонии. По словам министра, это не означает закрытия храмов, но означает разрыв связей с Москвой.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале власти Эстонии выдворили из страны главу Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ) митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения (Валерия Решетникова). Священнослужителю пришлось выехать из республики из-за отказа МВД продлевать ему временный вид на жительство (ВНЖ). Митрополит назвал такой шаг политически мотивированным. С его отъездом нападки на церковь не прекратились.