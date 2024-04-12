Москва, 12 апреля, 2024, 11:24 — ИА Регнум. МИД РФ в ответ на высылку сотрудника посольства России в Любляне объявляет персоной нон грата одного сотрудника словенской дипмиссии в Москве. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Павел Бедняков/РИА Новости Чрезвычайный и полномочный посол Республики Словения в РФ Дарья Бавдаж-Курет

«12 апреля в МИД России была вызвана посол Республики Словении в Российской Федерации Дарья Бавдаж-Курет, которой выражен решительный протест в связи с безосновательным лишением аккредитации сотрудника посольства Российской Федерации в Республике Словении», — говорится на сайте МИД.

В министерстве подчеркнули, что Россия рассматривает высылку российского дипломата как очередной откровенно недружественный шаг в контексте общего курса Любляны на разрушение российско-словенских связей. В МИД указали, что ответственность за последствия деструктивной политики полностью лежит на Словении.

«С учётом принципа взаимности послу вручена нота об объявлении persona non grata одного сотрудника посольства Словении в Москве», — добавили в дипведомстве.

Вместе с тем отмечается, что дипломат покинула здание российского дипведомства без комментариев.

Как передавало ИА Регнум, посла Словении Дарью Бавдаж-Курет вызвали в МИД в пятницу, 12 апреля. До этого, 21 марта, МИД Словении объявил сотрудника российского посольства персоной нон грата. Ведомство заявило, что это связано с якобы имевшей место деятельностью дипломата, несовместимой с его статусом.

11 апреля МИД России вызвал посла Австрии в Москве Вернера Альмхофера, ему заявлен протест в связи с высылкой двух сотрудников российского посольства в Вене. В МИД отметили, что этот недружественный шаг отягощает двусторонние отношения, которые находятся в кризисе по инициативе австрийской стороны. Кроме того, это наносит серьёзный ущерб авторитету Австрии, которая позиционировала себя как нейтральное государство.

Отмечалось, что послу вручена нота с уведомлением о том, что российская сторона в качестве ответной меры объявляет persona non grata сотрудника посольства Австрии в Москве. Ему необходимо покинуть Россию до конца дня 18 апреля.