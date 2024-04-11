Москва, 11 апреля, 2024, 12:58 — ИА Регнум. МИД России вызвал посла Австрии в Москве Вернера Альмхофера, ему заявлен протест в связи с высылкой двух сотрудников российского посольства в Вене. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба министерства.

Известия/Константин Кокошкин

«11 апреля в МИД России был вызван посол Австрии в Москве В. Альмхофер, которому заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением австрийской стороной persona non grata двух сотрудников посольства РФ в Австрийской Республике», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что этот недружественный шаг отягощает двусторонние отношения, которые находятся в кризисе по инициативе австрийской стороны. Кроме того, это наносит серьёзный ущерб авторитету Австрии, которая позиционировала себя как нейтральное государство.

Отмечается, что послу вручена нота с уведомлением о том, что российская сторона в качестве ответной меры объявляет persona non grata сотрудника посольства Австрии в Москве. Ему необходимо покинуть Россию до конца дня 18 апреля.

МИД подчеркнул, что на этом ответные меры не исчерпываются.

Как передавало ИА Регнум, ранее российское посольство в Вене возмутило решение австрийских властей объявить двух сотрудников дипмиссии персонами нон грата.

МИД Австрии 13 марта уведомил двух сотрудников посольства РФ о том, что они будут высланы в срок до 19 марта. Основанием для принятия этого решения стало якобы имеющее место несоответствие дипломатическому статусу.

В МИД России заверили, что Москва даст соответствующий ответ на безосновательное решение Вены.

В конце декабря 2023 года посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил о потере Австрией внешнеполитической самостоятельности. Об этом в том числе свидетельствуют результаты её голосования против важных резолюций в Генассамблее ООН ― о борьбе с героизацией нацизма и о немедленном объявлении перемирия между Израилем и Палестиной. По словам дипломата, Москва уже не рассматривает Вену в качестве объективного посредника в международных конфликтах.