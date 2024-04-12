Москва, 12 апреля, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Курс на демонизацию России приводит западных политиков в тупик. Об этом 12 апреля корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров, комментируя заявление министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса о желании признать Московский патриархат Русской православной церкви «террористической организацией».

Илья Питалев/РИА Новости

Фёдоров отметил, что уровень русофобии в Прибалтике, в том числе в Эстонии, уже давно превысил все допустимые границы.

«Будет неудивительно, если они там начнут запрещать русских, вычёркивать нас из истории и исключать Россию из международных организаций. Курс на демонизацию России приводит западных политиков в тупик и делает эти страны и их руководство изгоями, которые потеряли чувство реальности в политике и провозглашают какие-то немыслимые идеи. Остаётся лишь сожалеть, что такие деятели появляются на политической сцене этих прибалтийских государств», — подчеркнул политолог.

В свою очередь политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот отметил, что, продолжая подобную риторику и ведя подобную политику, Ляэнеметс и прочие политики не имеют будущего.

Коллективный Запад уже не может скрывать своих истинных целей, подчеркнул политолог.

«Главная задача Запада в борьбе с Россией — это уничтожение православной веры, уничтожение русского духа. Того самого русского духа, благодаря которому мы на протяжении тысячелетней истории существования русского народа каждый раз сбрасывали в преисподнюю любого возомнившего себя гегемоном, будь то Карл XII, Наполеон, Гитлер или сегодняшние США. И заявление Ляэнеметса тому доказательство», — отметил политолог.

Он подчеркнул, что русский дух чётко определён с православной составляющей. По его мнению, миссия русских людей — это спасение себя и всего человечества. Именно с этим и воюет Запад, пояснил Кот.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД Эстонии Лаури Ляэнеметс намерен предложить Рийгикогу — парламенту страны — признать Московский патриархат террористической организацией. В Эстонской православной церкви 10 апреля заявили, что не будут разрывать канонические связи с Русской православной церковью (РПЦ), так как на церковном уровне для этого нет оснований.

По словам Ляэнеметса, с учётом имеющегося контекста у него как у министра внутренних дел нет другого выбора, кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающим в своей деятельности терроризм. Следствием этого, добавил он, будет возможность через суд прекратить деятельность церковной организации, действующей в Эстонии. По словам министра, это не означает закрытия храмов, но означает разрыв связей с Москвой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса признать РПЦ «террористической» организацией.

Она отметила, что все признаки душевного нездоровья налицо. Но и с логикой беда: с кем же тогда, по его мнению, будет общаться папа Римский — с террористами? — добавила дипломат.

В феврале власти Эстонии выдворили из страны главу Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ) митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения (Валерия Решетникова). Священнослужителю пришлось выехать из республики из-за отказа МВД продлевать ему временный вид на жительство (ВНЖ). Митрополит назвал такой шаг политически мотивированным. С его отъездом нападки на церковь не прекратились.