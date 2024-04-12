Москва, 12 апреля, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Посла Словении в России Дарью Бавдаж-Курет вызвали в МИД РФ из-за высылки Любляной сотрудника российского посольства, сообщили во внешнеполитическом ведомстве России.

Александр Макаров/ТАСС Посол Словении Дарья Бавдаж-Курет у здания МИД РФ

«Посол Словении вызвана в пятницу в МИД России. Это связано с высылкой сотрудника российского посольства Любляной 21 марта и объявлением ответных мер», — приводит ТАСС сообщение представителя МИД.

Как передавало ИА Регнум, 21 марта МИД Словении объявил сотрудника российского посольства персоной нон грата. Ведомство заявило, что это связано с якобы имевшей место деятельностью дипломата, несовместимой с его статусом.

11 апреля МИД России вызвал посла Австрии в Москве Вернера Альмхофера, ему заявлен протест в связи с высылкой двух сотрудников российского посольства в Вене. В МИД отметили, что этот недружественный шаг отягощает двусторонние отношения, которые находятся в кризисе по инициативе австрийской стороны. Кроме того, это наносит серьёзный ущерб авторитету Австрии, которая позиционировала себя как нейтральное государство.

Отмечалось, что послу вручена нота с уведомлением о том, что российская сторона в качестве ответной меры объявляет persona non grata сотрудника посольства Австрии в Москве. Ему необходимо покинуть Россию до конца дня 18 апреля.