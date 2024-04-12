Москва, 12 апреля, 2024, 10:45 — ИА Регнум. В Китае банки начали блокировать оплату поставок компонентов и наборов для сборки электроники, в том числе серверов, ноутбуков и другой аппаратуры, поступающую от российских компаний. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что в конца марта текущего года китайские партнёры предупредили российских производителей электроники, что оплата от юридических лиц из России не проходит через китайские банки КНР.

При этом блокируются переводы даже тех компаний, которые договорились о долгосрочных контрактах, добавил собеседник издания.

«Китай, по сути, монополист в компонентной базе. Почти 100% мирового объёма компонентов для сборки электроники находится на их стороне», — отметил источник.

Он также добавил, что в настоящее время прорабатываются альтернативные варианты проведения оплаты.

Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин заявил, что с начала 2024 года три из четырёх крупнейших банков Китая прекратили принимать платежи из российских банков, в отношении которых действуют санкции. В китайских финорганизациях объяснили отказы российским клиентам «внутренней политикой компании».

В марте постпред Крыма при президенте России, вице-премьер республики Георгий Мурадов сообщил, что в регионе прорабатывают возможность внедрения альтернативы международной платёжной системе SWIFT, которая позволит зарубежным партнёрам не попадать под действие вторичных санкций из-за работы с крымскими контрагентами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 апреля заявил, что работа над минимизацией рисков для зарубежных стран, отказавшихся от обслуживания банковских карт системы «Мир», продолжается.