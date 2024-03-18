Симферополь, 18 марта, 2024, 10:17 — ИА Регнум. В Крыму прорабатывают возможность внедрения альтернативы международной платёжной системе SWIFT, позволяющей зарубежным партнёрам не попадать под действие вторичных санкций из-за работы с крымскими контрагентами. Об этом 18 марта рассказал постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер республики Георгий Мурадов.

Известия/Павел Волков

Как отметил в интервью «РИА Новости» Мурадов, для товаропроизводителей из Крыма при выходе на рынки дружественных России стран сохраняется нерешённой проблема с расчётами.

По его словам, ситуация обостряется тем, что в данный момент российские банки работают в жёстких условиях санкций против России, а партнёры из-за рубежа боятся попасть под вторичные санкции, из-за чего стараются не работать на крымском направлении.

«В сложившейся ситуации мы прорабатываем систему ухода от системы денежных расчётов и обращения к нашему недавнему опыту, действовавшему между дружественными России странами. Речь идёт о внедрении системы клиринга, альтернативной SWIFT и положительно себя зарекомендовавшей в период СССР», — сказал постпред Крыма при президенте.

Мурадов пояснил, что это будет система взаимных безвалютных зачётов по товарообмену, когда два банка со стороны продавца и покупателей регулируют баланс средств на взаимно открытых счетах. Такая система расчётов интересна партнёрам России в Африке и Латинской Америке, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта американский журналист Такер Карлсон заявил, что антироссийские санкции США расходятся с понятием «основанный на правилах миропорядок». По его словам, Вашингтон проводит самую жёсткую политику, используя доллар и санкционные режимы. Журналист в связи с этим напомнил об исключении России из системы трансграничных платежей SWIFT, изъятии собственности российских олигархов и множества россиян, не имеющих отношения к СВО.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 6 марта заявил, что антироссийские санкции Запада не работают. По его словам, российская сторона превращает эти санкционные меры в дивиденды.