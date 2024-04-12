Москва, 12 апреля, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днём космонавтики. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.

Roscosmos/Global Look Press

«Дорогие друзья. Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём космонавтики. С триумфального полёта Юрия Гагарина началась новая эра в истории всего человечества. Это был настоящий прорыв, который продемонстрировал миру научно-технические достижения нашей страны, закрепил её лидирующие позиции», — говорится в телеграмме.

Мишустин отметил, что россияне гордятся отважными космонавтами, талантливыми конструкторами, инженерами, работниками исследовательских институтов и всеми, кто продолжает трудиться над изучением и освоением космоса.

Ракетно-космическая отрасль играет важную роль в обеспечении национальной безопасности России, а также способствует росту социально-экономического и оборонного потенциала страны, подчеркнул премьер. Он добавил, что работники ракетно-космической отрасли решают поставленные президентом задачи по развитию пилотируемых полётов, созданию орбитальных многоспутниковых группировок, а также разработке и внедрению инновационных технологий и цифровых инструментов, несмотря на современные вызовы.

Премьер-министр отметил, что сегодня одним из стратегических направлений в космической отрасли является подготовка квалифицированных инженерных кадров в тесном взаимодействии вузов и производственных предприятий.

«В этот праздничный день хочу поблагодарить всех работников отрасли за профессионализм и ответственное отношение к делу. Выразить особую признательность ветеранам, чей самоотверженный труд служит для молодых специалистов примером подлинного патриотизма и преданности своему призванию. Искренне желаю новых достижений и успехов», — заключил Мишустин.

Как передавало ИА Регнум, ранее «Роскосмос» опубликовал видеооткрытку, в которой российские космонавты Александр Гребёнкин, Олег Кононенко и Николай Чуб, находясь на Международной космической станции (МКС), поздравили россиян с Днём космонавтики.

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Космонавты напомнили, что в этом году исполнилось 90 лет первооткрывателю Юрию Гагарину, имя которого навсегда вписано в мировую историю космонавтики.

Вместе с тем президент РФ Владимир Путин 12 апреля присвоил космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву звания Героев России.

Космонавты награждены званиями Героев России за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на Международной космической станции (МКС).

Дмитрий Петелин — инструктор-космонавт-испытатель отряда космонавтов «Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Гагарина».

Андрей Федяев — космонавт-испытатель отряда космонавтов «Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Гагарина».

Путин поручил правительству разработать до 1 июля 2024 года национальный проект по развитию космической сферы. В качестве примера он привёл нацпроект развития беспилотных летательных систем, существенно повышающий эффективность совместных усилий по формированию нового сектора.