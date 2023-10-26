Королёв, Московская область, 26 октября, 2023, 22:57 — ИА Регнум. К 1 июля 2024 года в России разработают национальный проект для развития отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов. Соответствующее поручение правительству РФ прозвучало 26 октября от президента РФ Владимира Путина на совещании по развитию ракетно-космической отрасли.

Григорий Сысоев/POOL/ТАСС Владимир Путин (во главе стола) на территории ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» имени С. П. Королева

«Прошу правительство до 1 июля 2024 года разработать и утвердить соответствующий национальный проект. Нацелить его на формирование мощной суверенной отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов», — заявил российский лидер.

В качестве примера президент привёл нацпроект развития беспилотных летательных систем, существенно повышающий эффективность совместных усилий по формированию нового сектора. По словам Путина, этот нацпроект позволяет объединить уникальные компетенции российских научных, инженерных школ, ресурсы государства и частного бизнеса.

Путин предложил использовать такие же подходы и в развитии космического сектора отечественной экономики.

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Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Владимир Путин на Форуме будущих технологий потребовал до 1 сентября утвердить нацпроект по беспилотникам. Глава государства указал, что реализацию нацпроекта по развитию беспилотных авиасредств необходимо учесть как приоритет при формировании бюджета на 2024 и плановый период до 2026 года.

В конце июня правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Предполагается её использование на перспективу до 2035 года.