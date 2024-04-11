Москва, 12 апреля, 2024, 00:58 — ИА Регнум. Российские космонавты Александр Гребёнкин, Олег Кононенко и Николай Чуб, находясь на Международной космической станции, поздравили россиян с Днём космонавтики, который отмечается 12 апреля. Виде-открытку опубликовал Роскосмос.

Советская открытка. День космонавтики

Космонавты напомнили, что в этом году исполнилось 90 лет первооткрывателю Юрию Гагарину, имя которого навсегда вписано в мировую историю космонавтики.

«Мы горды тем, что, развивая отечественную космонавтику, мы развиваем дело, начатое нашими предшественниками», — сказал Олег Кононенко.

Николай Чуб, поздравляя с праздником, отметил, что российские космонавты не только помнят о тех, кто стоял в авангарде развития ракетно-космической отрасли, но и не забывают о тысячах работников предприятий, каждодневный труд которых позволил воплотить в жизнь задумки великих советских и российских конструкторов.

Александр Гребёнкин добавил, что впереди много новой и интересной работы, и пожелал всем коллегам крепкого здоровья и благополучия, успехов и достижений.

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Как сообщало ИА Регнум, успешный запуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5», который состоялся 11 апреля, открывает новый этап в развитии космической отрасли. Такое мнение высказал политолог, эксперт ЭИСИ Александр Рудаков.

По словам Рудакова, запуск этой ракеты является крупным достижением в рамках реализации президентского курса на укрепление технологического суверенитета России. Это ещё одна заявка РФ на лидерство в сфере научно-технического прогресса в сфере освоения космического пространства.

Тот факт, что «Ангара-А5» успешно взлетела и доставила груз на орбиту, свидетельствует о том, что Россия продолжает оставаться ведущей мировой державой в сфере освоения космоса, добавил эксперт.

11 апреля ракета «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный. Изначально старт планировался на 9 апреля, но был отменён за две минуты до пуска — из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Вторая попытка была назначена на 10 апреля, но старт снова отменили — из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя. Глава Роскосмоса Юрий Борисов заверил, что оба инцидента не потребовали демонтажа ракеты.

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать до 1 июля 2024 года национальный проект по развитию космической сферы. В качестве примера он привёл нацпроект развития беспилотных летательных систем, существенно повышающий эффективность совместных усилий по формированию нового сектора.