Москва, 12 апреля, 2024, 09:24 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин присвоил космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву звания Героев России. Соответствующий указ размещён 12 апреля на сайте официального опубликования правовых актов.

Илья Питалев/РИА Новости Космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и Андрей Федяев (слева направо)

Космонавты награждены званиями Героев России за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта на Международной космической станции (МКС).

Дмитрий Петелин — инструктор-космонавт-испытатель отряда космонавтов «Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Гагарина».

Андрей Федяев — космонавт-испытатель отряда космонавтов «Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Гагарина».

Как передавало ИА Регнум, российские космонавты Александр Гребёнкин, Олег Кононенко и Николай Чуб, находясь на Международной космической станции, поздравили россиян с Днём космонавтики, который отмечается 12 апреля. Космонавты напомнили, что в этом году исполнилось 90 лет первооткрывателю Юрию Гагарину, имя которого навсегда вписано в мировую историю космонавтики.

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать до 1 июля 2024 года национальный проект по развитию космической сферы. В качестве примера он привёл нацпроект развития беспилотных летательных систем, существенно повышающий эффективность совместных усилий по формированию нового сектора.