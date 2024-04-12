Москва, 12 апреля, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Польский военный контингент готовят для ввода на Украину, небольшие группы уже попадают в зону боевых действий под видом наёмников, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

U.S. Army Europe Польские военные

«Под видом наёмников идёт боевое слаживание в условиях реальных боевых действий и подготовка военнослужащих польской армии для возможного ввода польского контингента на Украину и участия в конфликте против России», — рассказал «РИА Новости» Рогов.

Он добавил, что из Польши военные приезжают отдельными подразделениями, чаще всего их насчитывается не более роты. Через месяц-полтора они сменяются. Недавно прибывшая группа польских военных сейчас находится на ореховском направлении запорожской линии фронта, добавил Рогов.

По его словам, местные жители из оккупированной украинскими боевиками части Запорожской области сообщают о прибытии как минимум сотни поляков.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта в Минобороны РФ отметили, что на Украине с начала спецоперации уничтожили свыше 5,9 тысячи иностранных боевиков. Безусловным лидером по числу убитых боевиков является Польша (прибыло 2960, уничтожено 1497), уточнили в российском оборонном ведомстве.

Гражданин Польши Петр Миткевич, с мая 2022 года находящийся в составе так называемого международного легиона территориальной обороны на Украине, признал присутствие поляков в зоне конфликта и гибель некоторых из них.

Иностранные наёмники ВСУ практически не участвуют в боях, предпочитая отсиживаться за спинами украинских военных на второй-третьей линиях обороны, заявлял в марте губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Иностранцы особенно стали осторожничать и не выходить на поле боя после попадания в российский плен наёмника из Польши. В последние месяцы на херсонском направлении видели только польских наёмников, раньше встречались и военные из Грузии, уточнил Сальдо.