Москва, 26 марта, 2024, 05:21 — ИА Регнум. Иностранные наёмники в боях практически не участвуют, предпочитая отсиживаться за спинами украинских военных на второй-третьей линиях обороны. Об этом «РИА Новости» рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Глава региона отметил, что на херсонском направлении наёмников не много, но всё же есть.

По словам Сальдо, иностранцы особенно стали осторожничать и не выходить на поле боя после попадания в российский плен наёмника из Польши.

В последние месяцы на херсонском направлении видели только польских наёмников, раньше встречались и военные из Грузии.

«Из других стран, если кто и есть, то в единичных количествах», — добавил Владимир Сальдо.

Как сообщало ИА Регнум, наёмники ВСУ из Румынии утверждают, что они участвовали в попытках атаковать российские приграничные районы. Об этом говорится в их заявлении на странице группы Romanian Battlegroup Getica в социальных сетях.

Советский районный суд Махачкалы заочно отправил под арест двоих жителей Дагестана за участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве иностранных наёмников.

Согласно материалам суда, обвиняемые покинули российскую территорию в 2012 и 2017 годах, после чего перебрались на Украину, а сейчас воюют.