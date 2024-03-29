Варшава, 29 марта, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Гражданин Польши Петр Миткевич, с мая 2022 года находящийся в составе так называемого международного легиона территориальной обороны на Украине, признал присутствие граждан Польши в зоне конфликта и гибель некоторых из них.

Иван Шилов ИА Регнум

По его утверждению, в зоне конфликта погибло «до двадцати» граждан Польши.

«Их (погибших. — Прим. ред.) немного. Я там нахожусь дольше всех и знаю большинство из них, которые там находятся. Но скажу так: погибло нас до двадцати», — сказал Миткевич в эфире радиостанции RMF FM.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны РФ ранее сообщило, что на Украине с начала спецоперации уничтожены свыше5,9 тысячи иностранных боевиков и больше всего среди них (1497) граждан Польши.

Численность задействованных в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики иностранных наёмников ВСУ заметно сократилась, и они всё чаще прячутся в тылу, рассказал в марте 2024 года советник главы ДНР Игорь Кимаковский. В начале специальной военной операции наёмники массово приезжали на фронт, а сейчас такой возможности нет, потому что российская разведка быстро выявляет места массового скопления наёмников и поражает их позиции не только на линии боевого соприкосновения, но и в пунктах временной дислокации, отметил Кимаковский.

Иностранные наёмники ВСУ в боях практически не участвуют, предпочитая отсиживаться за спинами украинских военных на второй-третьей линиях обороны, заявлял ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Иностранцы особенно стали осторожничать и не выходить на поле боя после попадания в российский плен наёмника из Польши, уточнил он.