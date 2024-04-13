Наступивший, 779-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о согласии российского президента Владимира Путина с предложением его белорусского коллеги Александра Лукашенко вернуться к проекту Стамбульского договора с Украиной.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В ходе переговоров лидеров двух стран в Кремле 11 апреля глава российского государства напомнил, что украинская сторона в своё время поддержала проект этого договора. Путин согласился с тем, что нужно достать тот документ, с предложениями Лукашенко, «положить на стол и двигаться по нему», так как там «есть приемлемые позиции для Украины».

Во время переговоров в Стамбуле в марте–апреле 2022 года Путин действительно хотел прийти к мирному урегулированию конфликта с Украиной, признавался в конце декабря 2023 года один из участников переговоров с российской делегацией в Стамбуле, бывший замминистра иностранных дел Украины Александр Чалый. Он также указывал, что в конце апреля Киев был очень близок к тому, чтобы «завершить конфликт каким-то мирным урегулированием».

О том, что украинский конфликт мог бы закончиться ещё весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтралитет, в ноябре 2023 года заявлял лидер фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Однако, по его словам, в ситуацию тогда вмешался теперь уже бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, настояв на продолжении боевых действий.

Тем временем на всех направлениях СВО в Донецкой Народной Республике наблюдается перелом в пользу российских вооруженных сил. Масштабы ежедневного продвижения войск это подтверждают, информирует 12 апреля советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. В разговоре с «РИА Новости» он пояснил, что располагает не только официальной информацией, но и сведениями от своего сына, который находится на фронте.

«На донецком направлении — это перелом», — заверил Игорь Кимаковский.

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