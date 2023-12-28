Киев, 28 декабря, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин действительно хотел прийти к мирному урегулированию конфликта с Украиной во время переговоров в Стамбуле в марте–апреле 2022 года. Об этом во время дебатов в Geneva Centre for Security Policy заявил бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый, сообщило украинское издание «Страна. ua». В 2022 году Чалый был одним из членов украинской делегации на переговорах с Россией.

Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Я был в тот момент в группе украинских переговорщиков. Мы обсуждали с российской делегацией практически два месяца, март и апрель, возможное соглашение о мирном урегулировании между Украиной и Россией. И мы, как вы помните, заключили так называемое «стамбульское коммюнике». И в конце апреля мы были очень близки к тому, чтобы завершить конфликт каким-то мирным урегулированием», — рассказал украинский дипломат.

При этом Чалый обратил внимание на то, что достигнутый компромисс действительно был шагом навстречу со стороны РФ, но по непонятной для него причине все договорённости были сорваны.

Бывший замглавы украинского МИД указал, что неизвестным образом «компромиссные» стамбульские договорённости сорвались.

«Нам удалось найти вполне реальный компромисс. Путин действительно хотел достичь мирного урегулирования с Украиной. Это очень важно помнить», — подытожил Чалый.

После начала специальной военной операции на Украине в 2022 году произошла череда российско-украинских мирных переговоров. Одними из них стали встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле. На полях дипломатического форума в Анталье 10 марта прошла встреча глав МИД Украины Дмитрия Кулебы и МИД России Сергея Лаврова.

На уровне делегаций переговоры стартовали 29 марта в Стамбуле, в ходе которых украинская сторона передала российской так называемое «стамбульское коммюнике». Оно содержало информацию о готовности Украины согласиться на внеблоковый статус неядерной страны под конкретные гарантии безопасности, а вопрос принадлежности Крыма предлагалось дипломатично решать в течение 15 лет.

Однако затем Киев внезапно отказался от всех договорённостей, а главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что хочет добиться Украины в границах 1991 года. После Зеленский на законодательном уровне запретил проводить переговоры с Россией.

10 декабря Лавров адресовал Зеленскому вопрос относительно перспектив мирных переговоров между Россией и Украиной. Он напомнил, что полтора года назад тот подписал указ, запрещающий какие-либо переговоры с правительством российского президента. У украинской стороны был шанс на политическое урегулирование ситуации в марте и апреле 2022 года, подчеркнул глава российского МИД.

В ноябре 2023 года руководитель фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что британский премьер-министр Борис Джонсон вмешался в мирный переговорный процесс между Киевом и Москвой. По его словам, украинский конфликт мог закончиться ещё весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтралитет. Однако в украинскую столицу приехал Джонсон и настоял на продолжении боевых действий. Арахамия добавил, что тот убедил украинские власти не подписывать никаких соглашений с Россией.