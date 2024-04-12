Москва, 12 апреля, 2024, 04:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу белорусского коллеги Александра Лукашенко о возвращении к проекту стамбульских договорённостей с Украиной, обсуждаемому в 2022 году. Об этом зашла речь 11 апреля в ходе переговоров лидеров двух стран в Кремле.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко

«Достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему. Там приемлемые позиции для Украины. Они согласились с этой позицией», — предложил Лукашенко.

Путин ответил согласием, напомнив, что украинская сторона в своё время поддержала проект договора.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин действительно хотел прийти к мирному урегулированию конфликта с Украиной во время переговоров в Стамбуле в марте–апреле 2022 года, подтвердил один из членов украинской делегации, бывший замминистра иностранных дел Украины Александр Чалый. В конце апреля 2022 года стороны переговорного процесса были очень близки к тому, чтобы завершить конфликт каким-то мирным урегулированием, сказал он. Чалый признал, что достигнутый компромисс действительно был шагом навстречу со стороны России, но по непонятной для него причине все договорённости сорвались.

В конце ноября 2023 года руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил в интервью украинскому каналу «1+1», что в 2022 году Борис Джонсон, на тот момент британский премьер-министр, посоветовал Киеву отказаться от переговоров с Москвой. Киев согласился на это предложение.

В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности. Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта, заявил глава государства.

Переговоры делегаций России и Украины стартовали 29 марта в Стамбуле, в их ходе украинская сторона передала российской так называемое стамбульское коммюнике. Документ содержал информацию о готовности Украины согласиться на внеблоковый статус неядерной страны под конкретные гарантии безопасности, вопрос принадлежности Крыма предлагалось решать дипломатическим путём в течение 15 лет. Внезапно Украина отказалась от всех договорённостей, а глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что хочет добиться возвращения к границам 1991 года. После этого Зеленский на законодательном уровне запретил проводить переговоры с Россией.