Москва, 12 апреля, 2024, 06:54 — ИА Регнум. На всех направлениях в Донецкой Народной Республике наблюдается перелом в пользу российских вооруженных сил, масштабы ежедневного продвижения войск это подтверждают. Об этом рассказал «РИА Новости» советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Кимаковский пояснил, что располагает не только официальной информацией, но и сведениями от своего сына, который находится на фронте.

Советник пояснил, что российская армия в некоторых вооружениях превосходит ВСУ иногда в десятки раз.

«Я с оптимизмом смотрю и могу сказать уже сегодня, что на донецком направлении — это перелом. И это видно в глазах наших ребят, которые уже ждут, когда мы выйдем на конституционные границы Донецкой Народной Республики», — заверил Игорь Кимаковский, отметив, что это подтверждают и боевые сводки.

Как сообщало ИА Регнум, Киев обратился к властям Франции помочь продержаться в 2024 году, чтобы в 2025-м начать новое наступление. Об этом написала газета Figaro со ссылкой на французского чиновника, участвовавшего в переговорах с киевским режимом.

У ВСУ закончились ракеты для Patriot, Iris-T и большинства других систем ПВО, заявил 11 апреля военный эксперт Bild Юлиан Рёпке.

Ближайшие несколько месяцев будут самым тяжёлым испытанием для Вооружённых сил Украины, написало агентство Bloomberg.