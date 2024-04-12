Геническ, Херсонская область, 12 апреля, 2024, 05:58 — ИА Регнум. Желанием обогатиться вызвано заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о подготовке к новому контрнаступлению ВСУ, считает сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Сергей Корсун ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Единственное, что фашисты в руководстве Украины сейчас могут делать самостоятельно, без помощи Запада, так это отступать и просить денег и оружия. На одном «плане контрнаступа» нацисты и их кураторы уже набили себе карманы и захотели ещё», — сказал «РИА Новости» член Совета Федерации.

Заявления Зеленского напомнили сенатору фразу-мем: «У нас есть какой-то план, и мы его придерживаемся». Если бы западные союзники ознакомились с ситуацией на новых российских территориях, то Киев не получил бы больше ни цента, резюмировал Кастюкевич.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля Зеленский обнародовал новые планы по подготовке контрнаступления ВСУ. По его словам, одна из основных целей киевского режима — разрушение Крымского моста. Также он уточнил, что ВСУ намерены бить по российской инфраструктуре, которая «представляет собой военную цель», в том числе по аэродромам, с которых взлетают истребители и беспилотники для ударов по позициям киевской армии.

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал план Зеленского о новом контрнаступлении агонией и страхом, вызванным провалом предыдущего украинского наступления, прекращением военной помощи со стороны США и неминуемой утратой президентской легитимности в ближайшее время. Судя по развитию событий, становится очевидным, что киевский режим ответит за все уже совершённые преступления, пояснил Смирнов.

В Киеве открыто говорят о своих террористических планах в отношении объектов инфраструктуры России, это вновь доказывает правильность начала специальной военной операции, заявил 11 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.