Симферополь, 11 апреля, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о новом контрнаступлении вызваны агонией и страхом. Об этом заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Francisco Seco/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Заявления Зеленского об ударах по Крыму — это агония и страх, вызванные провалом предыдущего украинского контрнаступления, прекращением военной помощи со стороны США и неминуемой утратой президентской легитимности в ближайшие месяцы», — рассказал Смирнов «РИА Новости».

Также, по словам председателя, судя по развитию событий, становится очевидным, что киевский режим ответит за все уже совершённые преступления.

«Уверен, что будет Нюрнберг-2. Это приводит Зеленского в ужас, и он теряет над собой контроль», — уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля Зеленский обнародовал новые планы по подготовке контрнаступления ВСУ. По его словам, одна из основных целей киевского режима — разрушение Крымского моста.

Зеленский уточнил, что ВСУ также будут бить по российской инфраструктуре, которая «представляет собой военную цель», в том числе по аэродромам, с которых взлетают истребители и беспилотники для ударов по позициям киевской армии.

3 апреля The Guardian написала, что ГУР минобороны Украины планирует провести новую атаку на Крымский мост в первой половине 2024 года. Основная часть необходимых средств для этой цели якобы получена Киевом.

11 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что открытые заявления киевского режима о своих террористических планах в отношении объектов инфраструктуры России вновь доказывают правильность начала специальной военной операции (ВСО).