Москва, 11 апреля, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Киевский режим в открытую говорит о своих террористических планах в отношении объектов инфраструктуры России, что вновь доказывает правильность начала специальной военной операции, заявил 11 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Таким образом он прокомментировал заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о подготовке ВСУ нового контрнаступления в 2024 году, в результате которого Киев планирует разрушить Крымский мост.

«Киевский режим в открытую говорит о своих террористических планах в отношении объектов инфраструктуры, тем самым лишний раз демонстрируя свою сущность и доказывая абсолютную правильность о начале СВО», — сказал представитель Кремля журналистам.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля Зеленский обнародовал новые планы по подготовке контрнаступления украинской армии. Одна из основных целей киевского режима — разрушение Крымского моста.

Глава киевского режима уточнил, что ВСУ также будут бить по российской инфраструктуре, которая «представляет собой военную цель», в том числе по аэродромам, с которых взлетают истребители и беспилотники для ударов по позициям киевской армии.

Газета The Guardian 3 апреля написала, что ГУР минобороны Украины планирует провести новую атаку на Крымский мост в первой половине 2024 года. Основная часть необходимых средств для этой цели якобы получена Киевом.

На автомобильной части Крымского моста 8 октября 2022 года взорвался грузовой автомобиль, это привело к частичному обрушению автомобильных пролётов. В результате теракта погибли четыре человека. ФСБ установила, что к этому причастно ГУР Украины. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк 26 июля 2023 года признал причастность Киева к теракту на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Второй раз Крымский мост был атакован 17 июля 2023 года. Киев применил для этого морские дроны. В результате от удара по мосту погибла ехавшая отдыхать в Крым семейная пара из Белгородской области.

25 февраля Буданов пригрозил жителям России новыми атаками на Крымский мост. По его словам, украинская армия готовит «новые сюрпризы», в связи с чем он рекомендовал россиянам не ездить по мосту. По словам главы ГУР, киевские власти для обороны и контрнаступления хотят контролировать Чёрное море и присутствовать в Крыму.

Следственный комитет 3 сентября 2023 года заочно предъявил главе военной разведки Украины Кириллу Буданову (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов) обвинения в терроризме, а МВД России объявило его 14 декабря 2023 года в розыск.