Москва, 11 апреля, 2024, 23:22 — ИА Регнум. Ударами по территории России Киев провоцирует Москву на ответные атаки по украинским энергетическим объектам, заявил 11 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным.

Гавриил Григоров /POOL /РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

По словам Лукашенко, Россия соответствующим образом отвечает на украинские удары по чувствительным точкам на своей территории.

«Я думаю, что на Украине обезумевших много людей, но не все. Я думаю, они это услышали, будет какой-то отскок в этом плане… А в принципе они просто провоцируют Россию на нанесение таких ударов», — отметил белорусский президент.

Он добавил, что украинские удары по объектам в России не могут быть оправданы, не стоит усиливать эскалацию.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны России заявили об ответном массированном ударе по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины. В ведомстве уточнили, что ночью 11 апреля в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России Вооружённые силы Российской Федерации высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами нанесли массированный удар по украинским объектам ТЭК. Цели удара достигнуты. В результате была нарушена работа предприятий ВПК Украины, сорваны переброски резервов в зоне боевых действий, затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ.

Украинские СМИ 11 апреля подтвердили, что в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях были нанесены удары по критической инфраструктуре. Перед взрывами воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.

На заседании Совбеза ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил, что удары ВС РФ по ТЭК являются ответным шагом на попытки киевского режима нанести ущерб российским объектам газовой отрасли.