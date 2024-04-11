Москва, 11 апреля, 2024, 22:00 — ИА Регнум. Россия никогда не отказывалась от мирного разрешения спора с Украиной, заявил 11 апреля президент России Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Максим Гучек/БелТА / РИА Новости

«Мы никогда не отказывались от мирного разрешения споров, более того, мы были склонны именно к этому», — отметил Путин, добавив, что не Россия начала боевые действия в 2014 году.

Президент подчеркнул, что киевский режим весной 2022 года отказался от стамбульских соглашений под давлением Запада.

Как передавало ИА Регнум, ранее Владимир Путин отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине и по-прежнему к ним готова, но такие переговоры должны быть основаны на реальности.

Кремль и МИД ранее неоднократно подчёркивали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, отмечая, что в ином случае специальная военная операция будет продолжена.

11 апреля Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Пресс-служба Кремля сообщала, что Владимир Путин 11 и 12 апреля проведёт переговоры с президентом Белоруссии. Главы государств планируют обсудить ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, состоявшегося в январе в Петербурге.