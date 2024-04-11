Москва, 11 апреля, 2024, 19:47 — ИА Регнум. После теракта в «Крокус Сити Холле» необходимо разобраться с теми, кто стоит за Украиной. Об этом 11 апреля заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Москву.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сейчас надо до конца разобраться. Украинцы украинцами. Но за украинцами, вы правильно обнаружили, стоят определённые силы. Вы тоже их знаете. Вот с теми надо разговаривать. А украинцы тут патроны подносили», — сказал Лукашенко.

По его словам, теперь разговаривать с Киевом вряд ли получится. Он добавил, что Белоруссия, если надо, может помочь России в разговоре с Украиной.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии планируют обсудить ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания Высшего Госсовета Союзного Государства, состоявшегося в январе в Петербурге.

Вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь из автоматов по посетителям и подожгли зрительный зал. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. Пострадал 551 человек.

Директор ФСБ Александр Бортников 27 марта заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. В российском МИД заявили, что следствие обнаружило неопровержимый украинский след в ряде терактов, произошедших в России.

Следственный комитет 8 апреля заявил, что получены значимые данные о подготовке террористов, которые могут свидетельствовать об их связи со спецслужбами Украины.

С течением времени причастность Запада к теракту в «Крокус Сити Холле» будет устанавливаться. Поэтому уже сейчас на Западе предпринимаются попытки замолчать эту тему, так как данная информация может негативно сказаться на репутации определённых правительств и государственных деятелей. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.