Обвиняемый в нападении на полицейских признался в преступлении, сообщил СК
СК: обвиняемый в нападении на полицейских Буряков дал признательные показания
Москва, 11 апреля, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Обвиняемый в нападении на полицейских в Подмосковье Василий Буряков дал признательные показания, сообщил 11 апреля Следственный комитет.
Подозреваемый заявил, что приехал на место, где было совершено преступление, чтобы спрятать наркотики, отметила пресс-служба СК.
«Василий Буряков на допросе дал следователю признательные показания. Он пояснил, что 7 апреля приехал на участок местности для того, чтобы перезаложить наркотические средства. Однако в процессе был застигнут сотрудниками МВД. В результате обвиняемый открыл стрельбу по полицейским из пистолета, после чего скрылся», — сказано в сообщении.
С обвиняемым продолжают проводить следственные действия, запланированы опознание и проверка показаний на месте преступления, добавили в пресс-службе.
Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля на просёлочной дороге в районе подмосковного Фряново прохожий обнаружил в бессознательном состоянии двух раненых сотрудников МВД, один из которых позднее скончался. После убийства полицейского в Московской области ввели план «Сирена» и план «Перехват».
По данным следствия, полицейские должны были задержать наркосбытчика, но злоумышленник открыл по ним огонь. 41-летний старший прапорщик полиции Сергей Ефименко скончался от полученных ранений, его сослуживца доставили в больницу. Стрелявший скрылся на чёрном мотоцикле.
О задержании подозреваемого в МВД сообщили 11 апреля. Буряков после задержания рассказал, что после нападения на полицейских прятался в лесу. Его обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия (ст. 317 и ст. 222 УК РФ). Также был найден принадлежащий подозреваемому тайник с оружием.