Москва, 11 апреля, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Обвиняемый в нападении на полицейских в Подмосковье Василий Буряков дал признательные показания, сообщил 11 апреля Следственный комитет.

кадр из видео МВД России

Подозреваемый заявил, что приехал на место, где было совершено преступление, чтобы спрятать наркотики, отметила пресс-служба СК.

«Василий Буряков на допросе дал следователю признательные показания. Он пояснил, что 7 апреля приехал на участок местности для того, чтобы перезаложить наркотические средства. Однако в процессе был застигнут сотрудниками МВД. В результате обвиняемый открыл стрельбу по полицейским из пистолета, после чего скрылся», — сказано в сообщении.

С обвиняемым продолжают проводить следственные действия, запланированы опознание и проверка показаний на месте преступления, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля на просёлочной дороге в районе подмосковного Фряново прохожий обнаружил в бессознательном состоянии двух раненых сотрудников МВД, один из которых позднее скончался. После убийства полицейского в Московской области ввели план «Сирена» и план «Перехват».

По данным следствия, полицейские должны были задержать наркосбытчика, но злоумышленник открыл по ним огонь. 41-летний старший прапорщик полиции Сергей Ефименко скончался от полученных ранений, его сослуживца доставили в больницу. Стрелявший скрылся на чёрном мотоцикле.

О задержании подозреваемого в МВД сообщили 11 апреля. Буряков после задержания рассказал, что после нападения на полицейских прятался в лесу. Его обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия (ст. 317 и ст. 222 УК РФ). Также был найден принадлежащий подозреваемому тайник с оружием.